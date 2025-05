"Il paese che vorrei" per dare voce ai giovani

Arezzo, 16 maggio 2025 – "Il paese che vorrei", un progetto ideato dall'Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese, che nasce dalla volontà di dar voce ai giovani, di partire dal loro punto di vista, dai loro bisogni e desideri legati al territorio in cui vivono.

Il progetto, accolto dal Dirigente Scolastico Sauro Tavarnesi e dal Prof. Roberto Lorenzini, ha coinvolto le classi 4L e 3M, supervisionate dalla Prof.ssa Sandra BERNARDINI e dal Prof. TOBIA FOGNANI.

Agli studenti era stato chiesto di scrivere un tema nel quale spiegassero quali sono i loro bisogni materiali e immateriali, i loro desideri e i loro sogni. È stato premiato il tema di Sara Zoccoloni (3M), vincitrice di un "buono Cultura" da spendere in libri o materiale scolastico presso un’attività di Castiglion Fiorentino.

L’altra studentessa finalista è stata Aurora Gnozzi della 4L. Afferma la Presidente Elisa Canocchi: "Immaginare il futuro non può prescindere dall’ascolto e dal dialogo con coloro che rappresentano il futuro stesso: i giovani. Non possono essere solo gli adulti a pensare e costruire il ‘domani’. Le voci dei giovani sono cruciali per il cambiamento."

Le nuove generazioni desiderano partecipare attivamente alla costruzione del futuro e dovrebbero essere supportate in questo, come sottolineato dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Maggiore sarà l’attenzione che daremo alle esigenze delle nuove generazioni, migliore sarà il futuro che saremo in grado di offrire loro.

“Abbiamo chiesto ai nostri studenti il paese che vorrebbero e lo abbiamo fatto per capire la loro idea, il loro pensiero al fine di far crescere il legame che c’è fra i giovani e il nostro territorio.

I nostri giovani sono cittadini del mondo, parlano bene l’inglese e il loro sogno è quello di andare a lavorare all’estero e ci andranno sicuramente ma l’importante è accrescere in loro il legame con i nostri paesi e per farlo dobbiamo, certamente, coinvolgerli ma capirli sui loro desideri e prospettive di vita” conclude il Dirigente Scolastico, Sauro Tavarnesi.