Il padre-coraggio Luca Trapanese racconta Alba

di Angela Baldi

Lui è Luca Trapanese, papà single, che ha adottato Alba, una bambina con la sindrome di down, rifiutata da oltre 30 famiglie. Luca e la meravigliosa Alba saranno ad Arezzo stasera alle 21 alla Casa dell’Energia di via Leone Leoni, ospiti del nuovo evento organizzato da Cultura Nazionale insieme ad Associazione Autismo Arezzo e Associazione Italiana Persone Down. Luca Trapanese con la sua meravigliosa storia ha fatto il giro del mondo. Nato a Napoli, da anni lavora a sostegno di bambine e bambini disabili con la sua A ruota libera. Nel 2018 ha pubblicato, con Luca Mercadante, il bestseller Nata per te. Storia di Alba raccontata tra noi e nel 2019, con Patrizia Rinaldi, Vi Stupiremo con difetti speciali, e Le nostre imperfezioni per Salani. Dal 2021 è assessore alle Politiche sociali di Napoli.

Presenta ad Arezzo il libro Le nostre imperfezioni. La voglia di vivere, sempre e di prendersi cura degli altri. Riconoscere le somiglianze anziché le differenze. Dicono che non serve una ragione per compiere il Cammino di Santiago, e che per viverlo al meglio bisogna sapersi sorprendere. In effetti Livio non sa esattamente perché ha deciso di partire trascinando con sé due amiche fino alla tomba di S.Giacomo. Per consolidare la propria fede e prendere i voti? O per temporeggiare quanto basta per capire se è davvero la sua strada? Di certo, ad animare le sue scelte è sempre stato l’amore per gli altri, una vocazione che lo ha portato lontano da casa – un bell’appartamento a Posillipo, coccolato da mamma e papà – e l’ha condotto in giro per il mondo, al fianco degli umili, dei bisognosi. La risposta ai suoi dubbi lo attende nell’antico borgo di Portomarín e ha il volto sorridente di Pietro, un architetto dai tratti orientali e in sedia a rotelle, che si offre di accompagnarlo nella chiesa di San Nicola.

Una chiacchiera dopo l’altra, i due diventano inseparabili e decidono di proseguire insieme fino a Compostela, fino a scoprire un’altra preziosa verità: il Cammino più importante non si fa a piedi, ma con il cuore. Trapanese ci ricorda che la vita non è una favola e ti colpisce sempre alle spalle, ma che lo stesso fa anche la felicità. Ingresso libero, prenotazioni: 3453313044.