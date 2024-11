Il nuovo volto del parco dei Pini. A gennaio la caserma dei vigili

di Laura Lucente

CASTIGLION FIORENTINO

Prosegue speditamente il progetto di rigenerazione e riqualificazione degli spazi urbani a Castiglion Fiorentino. L’intervento sta interessando l’area del Parco Presentini anche conosciuto come il parco dei pini. Il progetto mira a rendere fruibile l’area d’intervento anche dai pedoni con la riorganizzazione degli spazi compresi tra il parco giochi attraverso la messa in comunicazione tra il parco e Via Trento nella porzione interessata dai lavori. Il progetto prevede il miglioramento dell’illuminazione pubblica, la riconfigurazione del marciapiede con la sua traslazione verso la strada, la riorganizzazione del verde e il rifacimento della pavimentazione bitumata dell’attuale corsia carrabile attuale di Via Trento nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Macelli e quella con il corsello di uscita dal parcheggio dei Pini. Già in passato l’area era stata oggetto di migliorie che avevano riguardato proprio il parcheggio con l’obiettivo di rendere più sicura la fruizione dell’area di sosta. "I lavori stanno procedendo come da calendario", conferma il vicesindaco Devis Milighetti che ha anche delega ai lavori pubblici.

"In questo momento si è provveduto alla demolizione e alla riprofilatura dei nuovi cordoli che delimita i nuovi spazi sia dei marciapiedi che dell’area verde. Poi si passerà alla sostituzione dei corpi illuminanti a led creando un’illuminazione sia per i pedoni sia per la strada e una nuova bitumazione della strada con materiali più idonei". I lavori dovrebbero concludersi entro il mese di gennaio. Il progetto nasce con l’obiettivo di riqualificare l’intera area creando un collante ancora maggiore con il centro storico.

Gli interventi sono finanziati, nell’ambito delle progettualità legate al centro commerciale naturale, in parte dalla Regione Toscana e fanno parte di un riordino complessivo voluto dall’amministrazione comunale. "Un collante anche con gli attuali e importanti lavori che stiamo portando avanti nell’immobile Ex Macelli – conferma ancora Milighetti – e che una volta conclusi ospiteranno la sede della polizia municipale e un centro polivalente culturale". Nella riorganizzazione complessiva è previsto anche la messa in opera di alcuni servizi multimediali che verranno collocati lungo il percorso pedonale, utili alla promozione turistica e commerciale con un collegamento al già esistente portale delle botteghe castiglionesi.