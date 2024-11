Il Montevarchi gioca d’anticipo contro la matricola terribile

La freschezza del Montevarchi che con di 21,6 anni di età media è la formazione più giovane del girone E di Serie D, opposta all’entusiasmo della Fulgens Foligno, matricola terribile del campionato e quarta in classifica. Non mancano i motivi d’intesse nell’anticipo della dodicesima giornata che oggi porterà nel cuore dell’Umbria un Montevarchi rilanciato da due vittorie di fila.

Ad attendere i rossoblù, diretti a bordo campo da Max Adami per la squalifica di Nico Lelli, ci sarà, tuttavia, una squadra più esperta e che in attacco sfoggia un tridente di tutto rispetto, formato dall’ex Trestina Walid Khribech, dall’ex aquilotto Simone Tomassini e da Elio Calderini, ben noto alle latitudini aretine.

Un’altra vecchia conoscenza degli sportivi montevarchini è il difensore Lorenzo Schiaroli, in Valdarno dal 2017 al 2019, senza dimenticare a centrocampo un secondo atleta con trascorsi al Trestina come Tommaso Brevi. A prescindere da individualità di spicco, però, i folignati possono contare su un gruppo che sciorina un calcio rapido e pieno di ritmo.

Insomma, l’avversario è tosto e Sesti e compagni dovranno affrontarlo con accortezza e senza modificare di una virgola l’atteggiamento mostrato piegando il Follonica Gavorrano.

"Non potremo permetterci cali di tensione – ha ammonito il presidente Angelo Livi – perché al momento gli umbri rappresentano l’ostacolo peggiore possibile da superare". Allo stadio Enzo Blasone i valdarnesi non potranno schierare lo squalificato Damiano Franco che verrà sostituito al centro della difesa da Federico Ficini.

Fondamentale, inoltre, per garantire l’equilibrio tra i reparti, l’operato dei tre alfieri del reparto mediano, Sesti, Picchi e Saltalamacchia, in grado di tamponare e rilanciare.

In avanti, infine, Lelli e Adami fanno affidamento su Boncompagni e Orlandi, abili nel saltare l’uomo e nel tiro dalla distanza, nonché sulla vena ritrovata del bomber Priore. A gioco lungo, potrebbero essere decisivi i cambi e sotto questo profilo atleti come Rufini, Carcani, Borgia, Zhupa o Casagni danno pieno affidamento.

Almeno un centinaio i tifosi dell’Aquila al seguito e potranno acquistare il biglietto per il settore ospiti direttamente al botteghino dell’impianto umbro al prezzo di 10 euro per la tribuna e di 15 per la poltronissima.

COSÌ IN CAMPO (ore 14.30)

FULGENS FOLIGNO (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Nuti, Schiaroli, Mancini; Brevi, Panaioli, Settimi; Khribech, Tomassini, Calderini. Allenatore: Manni.

(4-3-3): Testoni; Artini, Ficini, Martinelli, Ciofi; Saltalamacchia, Picchi, Sesti; Boncompagni, Priore, Orlandi. Allenatore: Lelli (squalificato, in panchina Adami).

Arbitro: Iheukwumere dell’Aquila (Palumbi/Palazzo).