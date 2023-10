Il mistero di Serena Mollicone: c’è Bruzzone al Caffè Via Veneto

Appuntamento con la criminologa Roberta Bruzzone per la nuovissima stagione culturale fatta di incontri con gli autori e presentazioni di libri organizzata dall’Associazione Cultura nazionale. Il nome che fa più scalpore è quello del generale Roberto Vannacci che sarà appunto ad Arezzo martedì 24 ottobre col suo libro Il Mondo al Contrario, alle 21 alla Casa dell’Energia. Ma il secondo evento della rassegna è in programma stasera alle 20 al Caffè Via Veneto con Roberta Bruzzone e Federica Nardoni per la presentazione del volume La ragazza nel bosco. La verità oltre l’inganno, il caso Serena Mollicone. La vicenda di Serena Mollicone, la ragazza di Arce scomparsa a metà mattina del primo giugno del 2001 e ritrovata cadavere nella tarda mattinata del 3 giugno 2001 in località Fonte Cupa, a Fontana Liri, in provincia di Frosinone, ha scosso in maniera profonda l’opinione pubblica per oltre vent’anni. La sua storia ha continuato a interessare i lettori e i telespettatori di ogni età per i tanti misteri, bugie e omissioni che hanno accompagnato i processi. Roberta Bruzzone e Federica Nardoni prendono posizione e ricostruiscono, con uno stile chiaro e accattivante, tutti i dettagli di questa terribile vicenda entrando nella mente di chi ha commesso tale crimine. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Facebook di Radio Effe.

Venerdì 20 ottobre appuntamento invece con Don Cosimo Schena in l’uomo nel cuore di Dio alle 21 alla libreria Feltrinelli di via Garibaldi. "L’Amore di Dio sana le ferite non il tempo" Questa nuova raccolta di poesie e pensieri di don Cosimo Schena è un connubio tra fede e vita. Versi che richiamano il grande amore di Dio che ha per l’uomo e la risposta dell’uomo a questo amore. Don Schena è nato nel 1979 a Brindisi è prete dal 2009. Si definisce un prete di periferia e utilizza le poesie per raggiungere attraverso i social network anche i contatti più lontani. Gli eventi sono ad ingresso libero prenotazioni: 3453313044