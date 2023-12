Il mezzo secolo della grande incompiuta

Adelante Pedro, con juicio, diceva il cancelliere spagnolo Antonio Ferrer, al proprio cocchiere nei Promessi Sposi. I ritardi sul completamento della Due Mari superano il mezzo secolo: il completamento della strada che da Grosseto porta a Fano è uno stucchevole gioco dell’oca: per un po’ che si avanza, molto si sta fermi o ancor peggio si indietreggia. Il no del commissario del governo alle osservazioni sulle bretelle cittadine sembra e l’appello della Regione a pensarci è l’ennesima occasione per allungare un’odissea di carte bollate. "Il Comune doveva muoversi prima" dice l’Associazione industriali. Nel frattempo, dell’ambizioso progetto della Due Mari nato più di 50 anni fa resta solo un nomignolo amaro: "l’incompiuta delle incompiute".