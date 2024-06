Il mare è più vicino. Linea per le Cinque Terre

In treno fino alle Cinque Terre da Arezzo. Con la Trenitalia Summer Experience, al via dal 9 giugno, in Toscana arrivano nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, montagna e città d’arte. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile. Le novità della stagione estiva sono state presentate da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. Con il nuovo orario estivo il Frecciarossa notturno che collegherà la Toscana alla costa tirrenica fino a Reggio Calabria, rendendo possibile arrivare a destinazione già al mattino presto. Inoltre, fino al 1° settembre sarà possibile raggiungere le Cinque Terre direttamente da Arezzo e dal Valdarno, con la coppia di treni attiva nei giorni festivi tra Arezzo e Sestri Levante. Potenziata l’offerta Frecciarossa per il Cilento, con 2 collegamenti addizionali il venerdì, sabato e domenica che estendono la loro corsa fino a Sapri, fermando anche a Firenze e che si aggiungono agli altri 2 Frecciarossa quotidiani che collegano Firenze alle principali località cilentane. Tra le mete di mare c’è Orbetello-Monte Argentario dove per il periodo estivo tornano in servizio le Frecce.

Inoltre, tante destinazioni raggiungibili con FrecciaLink, come, Sorrento, il Gargano, Piombino, Cecina e, novità rispetto agli scorsi anni, Acciaroli, Pioppi, Casal Velino Marina, Santa Maria e San Marco di Castellabate nel Cilento. Per chi, invece, preferisce la montagna saranno disponibili 10 Frecciarossa al giorno tra Roma, Firenze e Bologna con partenza e arrivo a Trento e Bolzano.