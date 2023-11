Il Mantova tenta la fuga. Ma il Fiorenzuola è insidioso

Il Mantova è in testa al girone A di serie C ma mister Possanzini non si accontenta: "I miei giocatori sono eccezionali, sono sicuro che possono crescere ancora".

Una specifica richiesta ai suoi per continuare a migliorare che proprio oggi sosterrà un esame di particolare significato in casa del Fiorenzuola. Un avversario che sta attraversando un momento difficile e naviga al penultimo posto, ma che rappresenta una sorta di "esame di maturità" per i biancorossi, che dovranno giocare in casa dei pericolanti rossoneri al massimo della concentrazione: "Nel calcio - è il messaggio dell’allenatore virgiliano - non esistono partite facili. Dovremo affrontare una squadra che sa giocare e che proprio in casa ha ottenuto i suoi risultati migliori. Siamo consapevoli che a Fiorenzuola ci attende una gara difficile, ma siamo pronti". L’ex attaccante chiede ai suoi giocatori di proseguire il cammino: "Intorno a noi c’è entusiasmo e questo aumenta le responsabilità, che non devono diventare però un peso".

Un cammino che ha trovato un punto di riferimento prezioso in capitan Burrai, ma il regista è alle prese con problemi al polpaccio e si saprà solo all’ultimo se potrà dare il suo contributo alla squadra anche a Fiorenzuola.

Luca Marinoni