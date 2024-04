Il Maggio è alle porte. Un mese di eventi. Torna il festival del vino

Forza e coraggio che dopo l’aprile (piovoso) viene il maggio (castiglionese). Ma insomma, all’infuori dell’amarcord dei detti della nonna rivisitati la notizia c’è: il Maggio Castiglionese è vicino e come di consueto farà il suo ingresso nella routine della cittadina della Valdichiana con la tradizionale apertura di Porta Fiorentina. Il D day è in programma il prossimo primo maggio, alle 10, quando la kermesse al suono delle chiarine e dei tamburini dei musici dei tre rioni prenderà il via tra la porta d’ingresso di Corso Italia e i giardini di piazza Matteotti da pochi mesi con un nuovo look. Gli organizzatori ci dicono che sarà un maggio dai mille colori, una festa che riuscirà a catalizzare l’attenzione di tutti dai grandi ai piccini dagli adolescenti ai nonni tant’è che per il primo fine settimana sono aperti nella città del palio dei rioni circa 10mila presenze, in linea con quelle degli anni passati, forse sbiadite l’anno passato per colpa di quella pioggia maledetta che ha annacquato i giorni di festa.

Un dato confermato anche dalle tante domande da parte delle attività economiche per esporre durante la Fiera Campionaria risultate, poi, superiori rispetto agli spazi consentiti che hanno costretto l’Amministrazione a vagliare le richieste per ordine cronologico Il programma, ecco. Il primo maggio, giorno dell’inaugurazione partiranno anche tante altre iniziative come l’anteprima del Valdichiana Wine Festival, al Chiostro San Francesco dalle ore 11 e ore 17 e il primo appuntamento per i festeggiamenti del 60° Anniversario Tennis Club Castiglionese "Alfeo Tanganelli".

In primo piano ci sono poi anche la Fiera degli Ambulanti, piazza Matteotti e Viale Marconi. E poi, sempre il primo maggio insieme a sabato 4 e domenica 5 maggio si terranno per tutto il giorno sia la Fiera Agroalimentare che la Fiera Campionaria.

Il giorno dell’inaugurazione apriranno i battenti anche le esposizioni: ‘’Riflessi Urbani’’, la mostra del Circolo Fotografico al Chiostro San Francesco; il "Castiglioni Photo FEstival", fino al 12 maggio, mostra fotografica a cura di Antonio Manta; e "En Plein air, dipinti, acquerelli e grafiche",, a cura di Gabriele Menci, Elvira Ghigi, Miranda Raffaelli e Gianmarco Tanganelli presso il Sottotetto del Teatro Comunale "Mario Spina". Novità assoluta per questo "Maggio Castiglionese" è il concerto del Primo Maggicon l’esibizioni dei M&M – Medici e Musica ai giardini pubblici di piazza Matteotti. che destinerà i proventi all’Ente Serristori. Infine, il primo maggio è prevista un’appendice, ore 9.30, quando verrà intitolata la gradinata del Teatro dei Cipressi, recentemente restaurata con i fondi del Gal, al maestro Arnaldo Valdarnini.