Il macellaio poeta. Ora apre in centro

SAN GIOVANNI

Nei giorni scorsi il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi ha visitato, insieme a Dario Cecchini, il macellaio poeta, il cantiere dell’ex bar Turismo, in Lungarno, dove sorgerà la nuova panineria firmata Cecchini. "I lavori stanno procedendo molto bene e sarà davvero una sorpresa per tutti i sangiovannesi quando questa nuova attività aprirà le porte a primavera", ha detto il primo cittadino sangiovannese. La notizia dell’arrivo in città del popolare imprenditore di Panzano in Chianti ha suscitato, nei mesi scorsi, grande curiosità e interesse e molti, anche recentemente, si sono soffermati sul cantiere, nel bel mezzo della pineta, in un luogo strategico. Tra l’altro l’intervento consentirà di recuperare un edificio storico della città, il bar Turismo, nato nel lontano 1955. Sarà una ristrutturazione accurata, che valorizzerà la storia del locale, cercando di riportare in vita gli angoli di un tempo. L’ex Turismo ha anche una bellissima vista sulla città, a cui sono legati i ricordi di tanti sangiovannesi, lungo la Pineta e lungo il fiume, che in questi ultimi anni si è ripopolato di diverse attività che hanno riaperto.

Sarà riqualificata anche la terrazza che si affaccia sull’Arno, dove un tempo si ballava. Toscano verace, Cecchini è un vero e proprio magister della carne. Un mestiere, il suo, tramandato da generazioni e portato avanti con maestria e passione. Oltre alla storica Macelleria, negli anni ha aperto anche i ristoranti "Solociccia" e "Officina" e il suo "Cecchini Panini Truck", ora "esportato" a San Giovanni. Cecchini, durante le feste del Perdono aveva partecipato attivamente con un punto vendita mobile e intrattenendo i sangiovannesi in occasione della tombola. Tra pochi mesi sarà ancora più al centro del tessuto economico cittadino.