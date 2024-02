Il luna park torna nella zona del palasport

SANSEPOLCRO

Torna a Sansepolcro il tanto atteso luna park, fulcro per il divertimento di tutta la famiglia. Sabato prossimo il via alle attrazioni sugli ampi piazzali del palazzetto dello sport e accanto allo stadio Buitoni. Terminato il periodo del Carnevale, puntuali sono arrivate le carovane delle giostre che anticipano da sempre la vicinanza con l’altro grande appuntamento dell’anno, quello con le Fiere di Mezzaquaresima, in programma da giovedì 14 a domenica 17 marzo prossimi.

E sabato 24, luci e colori del luna park: la tradizione si rinnova anche quest’anno in vista dell’arrivo della bella stagione e sarà aperto tutti i giorni, dalle 15 alle 24, per offrire a residenti e visitatori un’esperienza indimenticabile. L’ampia gamma presente sarà in grado di soddisfare ogni desiderio: dalle attrazioni per i più temerari alle giostrine per i più piccoli, dalle sfide adrenaliniche ai classici del divertimento, tanti giochi per tutte le età e per tutti i gusti. Divertimento e gusto con le prelibatezze dello street food, una varietà di sapori dolci e salati che delizieranno i palati di grandi e piccini. Dai tradizionali dolci fritti alle specialità salate più gustose, sarà un’occasione perfetta per concedersi una pausa golosa tra un’attrazione e l’altra. L’inaugurazione di sabato prossimo è in programma per le 14,30. Sarà un mese ricco di opportunità per riunire amici e famiglie e dare il via a questa straordinaria avventura che porterà il divertimento in città per tre indimenticabili settimane, non dimenticando che negli ultimi anni i gestori delle giostre organizzano sempre mattinate speciali nei giorni feriali, dedicate a particolari categorie.