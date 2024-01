Il libro solidale per bambini sulla Giostra . Dono da 5mila euro all’ospedale Meyer

Ponte di solidarietà tra la Giostra del Saracino e l’ospedale pediatrico fiorentino. Devoluti 5mila euro alla Fondazione Meyer grazie al libro per bambini "Dai nonno raccontaci una storia... La Giostra del Saracino raccontata ai bambini" scritto da Alessandro Boncompagni e illustrato dalle piccole sorelle Letizia e Ginevra Bindi. A Firenze, si è svolta la consegna ufficiale della donazione all’ospedale Anna Meyer. L’autore del libro e le giovani illustratrici hanno consegnato l’assegno alla Fondazione Meyer ricevendo i complimenti per l’iniziativa solidale e culturale che ha permesso di raccogliere la donazione. "Le copie del volume - puntualizza Alessandro Boncompagni - sono esaurite in un mese durante i tre eventi organizzati per presentare la pubblicazione. Siamo soddisfatti per il successo ottenuto e per l’interesse che il volume ha suscitato tra gli aretini. Poter effettuare la donazione al Meyer è un ulteriore motivo di soddisfazione che ci gratifica per aver portato avanti un progetto solidale che a quanto pare è stato apprezzato". Il volume, edito da Art’es l’associazione culturale presieduta da Rita Polverini, è stato patrocinato dal Comune e della Fondazione Arezzo Comunità, e sostenuto da: Orchidea Preziosi, Chimet, Chimera Gold e Banca Tema.