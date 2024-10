Il gratta e vinci "Tribuna per sempre". Sfottò biancoverde per Colcitrone

Proseguono gli sfottò a poco più di un mese dalla Giostra di settembre e questa volta nel mirino dei quartieristi biancoverdi di Porta Sant’Andrea sono finiti i vicini di Porta Crucifera. Come mostrato su alcune pagine social, in particolare profili Instagram, nella notte tra giovedì e venerdì "i soliti ignoti" solo saliti da via delle Gagliarde fino nei pressi della sede del quartiere rossoverde, lasciando affissi su cassetta delle lettere e manifesti la grafica di un gratta e vinci particolare. Sulla via del "Turista per sempre" ecco che i biancoverdi hanno creato un "Tribuna per sempre" dove la serie dei numeri idealmente fortunati ha richiami con quanto accaduto a settembre. Vedi il numero uno come il punteggio colpito nella carriera di spareggio, oppure il 20 e il 40 che corrispondono nel primo caso agli anni di squalifica comminati al capitano del quartiere, Alberto Branchi, che si traducono (salvo edizioni straordinarie) in 40 giostre. E proprio il numero uno e il 40 sono presenti negli abbinamenti decretando quindi la vincita.

Uno sfottò che come detto fa seguito a quelli che i quartieristi biancoverdi hanno creato e recapitato - dopo aver incassato la scorsa estate quello di Porta San Lorentino - in casa dei giallocremisi e adesso dei vicini di Porta Crucifera proprio a poche ore dai festeggiamenti che si terranno all’Arezzo Fiere e Congressi questa sera dove è in programma la cena della vittoria.