Il ghiaccio chiude il Pratomagno. Strade pericolose: scatta il blocco

di Marco CorsiLORO CIUFFENNAChiusa la viabilità per il Pratomagno da entrambi i versanti, valdarnese e casentinese, a causa delle strade ghiacciate. Provvedimento che rimarrà in vigore fino a quando le condizioni del tempo, dal punto di vista climatico, non miglioreranno. Il primo "campanello di allarme è arrivato due giorni fa al comune di Poppi, con un’ordinanza richiesta dai vigili del fuoco per chiudere il tratto che arriva in alta quota. Poche ore dopo un analogo documento è stato firmato dal sindaco di Loro Ciuffenna Andrea Rossi. "Nonostante l’impegno dell’amministrazione e le misure adottate – ha detto il primo cittadino - causa fattori meteo concomitanti, stata emessa l’ordinanza per la chiusura del tratto di viabilità che dal bivio della Trappola porta al Pratomagno, in quanto il manto stradale risulta particolarmente pericoloso. Non appena le condizioni minime di sicurezza verranno ristabilite ve ne daremo una pronta comunicazione". In questo caso il provvedimento è stato firmato nella mattinata di ieri a seguito di criticità segnalate in vari tratti della strada "Panoramica", che conduce alla Croce. C’è stato un sopralluogo e l’arteria è stata valutata a rischio di incolumità pubblica per ghiaccio e/o neve, in special modo nel segmento compreso tra l’incrocio con la strada comunale della Trappola e il varco per il Casentino. In quell’area, tra l’altro, si sono già verificati numerosi casi di veicoli bloccati sia per le condizioni del fondo stradale sia per l’imprudenza dei conducenti che circolavano con mezzi non provvisti delle dotazioni invernali, come disciplinato dalla vigente normativa. Il divieto, temporaneo, è partito alle 7 del giorno di Santo Stefano, non riguarda i mezzi di emergenza ed autorizzati e rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni. Il pericolo ghiaccio era già stato segnalato, il giorno di Natale, dal profilo social "Pratomagno", che non si limita a pubblicare foto della montagna che divide il Valdarno dal Casentino, ma fornisce anche informazioni di pubblica utilità."Tutte le strade di accesso al Pratomagno sono ricoperte da uno strato di ghiaccio durissimo – si leggeva su Facebook - Negli ultimi giorni la temperatura è scesa costantemente sotto lo zero e il vento forte ha contribuito a trasformare la neve caduta in quota in ghiaccio". In questi giorni di festa sarà quindi impossibile raggiungere la Panoramica con mezzi propri. Le ordinanze, probabilmente, sono state emanate anche perché questo periodo di vacanza avrebbe spinto molti a salire in alta quota per "incontrare la neve". Sarà possibile farlo solo a piedi…