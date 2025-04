Il futuro delle nostre imprese: "Il 23% sono aziende artigiane più delle media provinciale"

Livio Sassolini, 44 anni, amministratore unico della prestigiosa azienda tessile Busatti di Anghiari, è stato confermato alla presidenza di Cna Valtiberina. L’inizio del secondo mandato quadriennale (era stato eletto nel giugno del 2021) al termine dell’assemblea tenutasi ieri mattina al liceo delle scienze umane "San Bartolomeo" Inps di Sansepolcro. Massimo Foni e Leonardo Marinelli sono i due vice di Sassolini, in un periodo nel quale i numeri parlano chiaro: soltanto il 7% delle imprese dell’Aretino è guidato o partecipato da giovani under 35 e le aziende artigiane sono meno del 10%.

Da qui il focus sulle imprese della Valtiberina: nella vallata se ne contano 3.210 (circa il 9% del totale della provincia) e di queste il 23% sono artigiane (725 su un totale di 9.544). "Il futuro della Valtiberina dipende dalla nostra capacità di attrarre i giovani – ha commentato Sassolini - e di dare loro gli strumenti per fare impresa, partendo dalla conoscenza di quanto il mercato del lavoro può offrire. Un obiettivo che richiede incentivi e un impegno comune tra soggetti pubblici e privati, enti e istituzioni a sostegno di una vallata che ha tante potenzialità da esprimere su più fronti, dal mondo della produzione ai servizi, al turismo. Viviamo una fase di forte transizione sotto il peso di variabili geopolitiche e geoeconomiche che generano incertezza e che si sommano al peso della burocrazia, alla mole degli adempimenti che gravano sulle imprese, al costo del denaro, alla carenza di infrastrutture, al costo del lavoro, al caro energia".

Un’assemblea di associati della vallata ospitata a scuola. È stata data la parola agli studenti che hanno presentato il loro progetto d’impresa nell’ambito del contest "Imprenditori del Futuro", iniziativa che coinvolgerà cinque istituti della provincia di Arezzo, uno per vallata. Al contest ha partecipato la classe terza sezione B degli indirizzi Scienze Umane ed Economico Sociale. Tre gli imprenditori presenti a scuola, testimonial del loro percorso nel dialogo giovani-impresa. Susan Elisabeth Campbell, inglese di nascita con un’esperienza di responsabile marketing in un’azienda di cosmetici, oggi socia di Luce in Sansepolcro Srl; Manuel Gorini di Omega Art Srl, azienda manifatturiera del gioiello e degli accessori moda e Andrea Marinelli dell’azienda Marinelli Srl, specializzata nella lavorazione e recupero di materiali ferrosi e non, ha da poco intrapreso un’innovativa sfida imprenditoriale con Vidam Robot, una tecnologia che unisce innovazione e robotica, destinata a rivoluzionare il mondo dell’ospitalità.