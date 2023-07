Il filo comune che unisce Kiev e Camaldoli

Federico D’Ascoli

Il 24 febbraio del 2022, quasi un anno e mezzo fa, ha cambiato la vita di tutti noi. Lo scoppio della guerra, dopo il Covid, ha portato a enormi cambiamenti per gli ucraini, coinvolti direttamente, ma anche per il resto dell’Europa. Se per alcuni la reazione immediata è stata quella di paralisi e incapacità di realizzare l’accaduto, per altri invece agire sul campo è stato spontaneo, quasi necessario. Come per Domenico Giani, tra gli aretini dell’anno 2022 de La Nazione, che dopo la lunga esperienza alla guida della sicurezza vaticana ora presiede le Misericordie toscane. In Ucraina ha incont la vice premier ucraina Iryna Vereshchuk.