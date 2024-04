Il fascino delle botteghe. Merletti, oreficeria e gioielli. C’è tutto nel centro storico

di Claudio Roselli

Un’ampia gamma di settori e professioni nelle 44 botteghe aperte in occasione della 49esima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana. Salendo dalla centralissima piazza Baldaccio, oppure scendendo dalla parte alta di piazza del Popolo, ci si immerge nella bellezza del borgo medievale percorrendo un circuito non certo preordinato, nel senso che non ha un capolinea in partenza e in arrivo, ma che comunque consente a chi passeggia fra stradine, vicoli e piazzette di poter visitare tutti gli espositori in maniera molto accessibile. Trine e merletti, oreficeria e gioielli, bigiotteria, abbigliamento e tessuti, ceramica, pelletteria e scarpe fatte a mano, restauro, cosmesi e oggetti in legno, fino all’aceto balsamico tradizionale di Modena: c’è insomma di tutto nella settimana del grande evento che durerà fino al 1° maggio con orario continuato dalle 10 alle 19.30 nei prefestivi e festivi e spezzato nei feriali, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Il 28 aprile e il 1° maggio funzionerà anche il servizio di bus navetta.

Dopo aver ricordato "I mestieri dell’arte fra Tevere ed Arno" con uno spazio particolare, passiamo agli altri appuntamenti collaterali, fra i quali spiccano le dimostrazioni di artigianato in piazza del Popolo che andranno avanti anche il 28 aprile e il 1° maggio, poi l’inedita esposizione dedicata alla racchetta: uno spaccato della straordinaria collezione contenuta nel museo di Baldissero d’Alba (Cuneo) trasloca per l’occasione nella sala audiovisivi per tutta la settimana della mostra e con un appuntamento clou oggi alle 18,30 in sala consiliare: "Storie di tennis, un dibattito sullo sport come opportunità di crescita per la comunità e per la promozione del territorio".

Partecipano Christian Forcellini, presidente della Federtennis di San Marino; il giornalista Massimo Boccucci, Paolo Bertolino del Museo della Racchetta; Paola De Blasi, direttore artistico della mostra, gli assessori Alberica Barbolani da Montauto e Ilaria Lorenzini e Paolo Rossi, vicepresidente del Tennis Club . Il fine settimana propone anche un’altra mostra: "Musica e zona chill" a Palazzo Testi, mentre l’ultimo evento è la Festa dei Fiori il 1° maggio in piazza Baldaccio, giorno nel quale verrà consegnata ad (ore 17) l’opera Geisha del maestro Luciano Donini, non dimenticando in questi sette giorni di manifestazione l’apertura straordinaria dell’edificio che ospita l’istituto d’arte per il restauro del mobile antico, a disposizione per visite gratuite e lo stand gastronomico della Pro lungo via delle Mura di Sotto.