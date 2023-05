Il dibattito con Tedesco di Radio 24

"Ho 53 anni e sto invecchiando. Non me lo dice solo il calendario ma soprattutto il mio corpo che cambia. Dentro e fuori. Da qualche giorno ho un paio di occhiali nuovi e mi accorgo di non poterne più fare a meno per lavorare al computer". Così Antonella Viola racconta la sua esperienza personale con il tempo che passa. Ma è un processo naturale che non deve spaventare, basta affrontarlo facendo prevenzione. È quanto spiega "La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità", l’ultimo libro dell’immunologa edito da Feltrinelli. Domenica

alle 18.30 la presentazione

con la giornalista

di Radio 24 Alessandra Tedesco (nella foto).