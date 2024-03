Il Consorzio Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP torna a Cortona per la Mostra dei bovini di razza Chianina

Arezzo, 21 marzo 2024 – A pochi giorni di distanza dall’evento ‘Chianina e Syrah’, il Consorzio di tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP torna nella zona di Cortona, e più precisamente a Fratticciola di Cortona, per partecipare alla Mostra dei bovini di razza Chianina.

La manifestazione, giunta alla 69esima edizione, è in programma sabato 23 e domenica 24 marzo e accenderà ancora una volta i riflettori sulla qualità della carne certificata Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP proveniente dalla razza Chianina. Gli appuntamenti in compagnia del Consorzio di tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP prenderanno il via sabato 23 marzo alle ore 14.30 con ‘Ri-conoscere il Vitellone Bianco’, incontro di analisi sensoriale sulla carne bovina e la qualità garantita dal Consorzio di tutela, mentre alle ore 16 ci sarà spazio per conoscere da vicino metodi di cottura e consigli con lo showcooking “T’amo Vitellone Bianco in cucina: ma come farlo in maniera corretta?”.

La giornata di domenica 24 marzo si aprirà alle ore 10.30 con un incontro rivolto agli allevatori sul tema ‘Chianina, cosa sta succedendo’ che vedrà la partecipazione di Stefano Mengoli, presidente del Consorzio di tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP.

L’iniziativa offrirà l’occasione di analizzare lo stato attuale del comparto e guardare alle prospettive future puntando a mantenere la qualità della carne certificata dal Consorzio e il legame della razza Chianina con il territorio di origine.

Nel pomeriggio, saranno replicati i due appuntamenti del sabato, con l’incontro di analisi sensoriale ‘Ri-conoscere il Vitellone Bianco’, alle ore 14.30, e lo showcooking “T’amo Vitellone Bianco in cucina: ma come farlo in maniera corretta?” alle ore 16.

“Il Consorzio di tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP - afferma il direttore, Andrea Petrini - torna con piacere nella terra della Chianina per una nuova manifestazione dedicata alla qualità della carne certificata che proviene da questa razza e che trova un elemento imprescindibile nel legame con questo territorio.

Nei due giorni ci sarà spazio per iniziative di vario genere insieme a tutti gli attori della filiera, dall’allevamento alla ristorazione, con momenti di confronto, degustazioni e showcooking uniti dalla volontà di tutelare e valorizzare questo prodotto e la sua alta qualità”.