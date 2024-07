Il centrocampista Matteo Castaldo al Terranuova Traiana

Arezzo, 17 luglio 2024 – Prosegue la campagna acquisti del Terranuova Traiana, che ha ingaggiato Matteo Castaldo, rilevandolo dalla SS Arezzo con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025. Nato a Montevarchi l'11 febbraio 2006, centrocampista, piede destro , alto 180 cm per 70 kg di peso, Castaldo è cresciuto calcisticamente nelle file della Sangiovannese, con la quale è rimasto fino all'Under 16, disputando prima il Campionato Regionale Giovanissimi Elite e poi il Campionato Regionale Allievi B. E' poi approdato ad Arezzo nella stagione 2022-2023. Con la Under 17 del Cavallino ha partecipato al Campionato Regionale Allievi Elite: impiegato in prevalenza come difensore, ha messo a segno 4 gol. In questa stagione con gli amaranto ha preso parte al Campionato Primavera 4. Con la Rappresentativa prima partecipando con la Under 14 della Delegazione Provinciale Arezzo all'edizione numero 33 del Trofeo Toscana 8° Torneo Marco Orlandi e poi con la Under 17 al Torneo delle Regioni stagione 2022-2023 indossando in una delle tre partite della prima fase la fascia da capitano.

Insieme a Stopponi e Scichilone (2005), Castaldo va a comporre un terzetto in arrivo da Arezzo che va dà ulteriore valore al pacchetto Under a disposizione di mister Marco Becattini, a cui per il momento si aggiungono Taiti (2006), Tassi (2005) , Cappelli, Senzamici e Viganò (2004). Ieri il Terranuova Traiana aveva annunciato l'ingaggio di Michelangelo Scichilone, preso dalla SS Arezzo con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025. Nato nella città dell'oro il 20 giugno 2005, difensore e all'occorrenza centrocampista, piede destro, alto 180 cm per 77 kg di peso, Scichilone è figlio d'arte: suo padre Massimiliano ha indossato tra le altre le maglie di Reggina, Trapani, Acireale, Ancona, Avellino, Cavese, Arezzo, Livorno e Viterbese, mettendo in fila 2 presenze in B, 127 presenze con 23 gol in C1, 182 presenze e 51 reti in C2, 30 presenze e 13 reti delle quali con l'Arezzo nel campionato di C2 1996-1997.

Michelangelo muove i suoi primi passi da calciatore nella Scuola Calcio del Santa Firmina, per approdare a 13 anni con l'Arezzo con il quale prende parte ai Campionati Nazionali Giovanissimi e Allievi con le Under 14, 15, 16 e 17. Sale poi in Under 19 vincendo il Campionato Nazionale Juniores 2022-2023, chiuso al primo posto con 64 punti in 30 gare, venendo poi eliminato negli ottavi della fase finale. Nel 2022 arriva poco più che diciassettenne il debutto in prima squadra: con il Cavallino prima partecipa all'amichevole al Città di Arezzo contro la Fiorentina, poi prende parte alla gara di Coppa Italia contro l'Orvietana valida quale terzo turno, disputata al Luigi Muzi di Orvieto il 7 dicembre 2022 e vinta dagli amaranto 2-1. Impiegato dal primo minuto con la maglia numero 29 come esterno basso di sinistra, resta in campo fino al 55'. Nel marzo 2023 partecipa con la Under 19 amaranto alla Viareggio Cup: in campo in 2 delle 3 gare del primo turno. La stagione appena archiviata, dopo essere stato aggregato alla prima squadra durante la preparazione estiva, prende parte al campionato Primavera 4.