Il castello e la magia della rievocazione

L’antico borgo di Laterina fondato nel 1300 e conteso per secoli tra Firenze e Arezzo, citato anche nella Divina Commedia, apre la porta del castello per tornare indietro nel tempo. Durante la festa medievale le vie del centro storico si animano con giocolieri, mangiatori di fuoco, danze acrobatiche, spettacoli di teatro, esibizioni in volo di rapaci, un vero e proprio salto nel passato.

Laterina affascina i visitatori anche con la sua storia ricca di lotte e conquiste, passeggiando per le strade si può ammirare la bellissima Pieve di Ippolito e Cassiano, accanto alla chiesa si può osservare il Palazzo Podestà con stemmi che raccontano le dominazioni che la città ha subito nel corso dei secoli.

Troviamo perfettamente conservata la Porta del Ghianderino del XIV secolo con in cima il giglio di Firenze, a testimonianza del suo dominio passato. Sotto le mura, possiamo osservare una grossa catapulta costruita grazie alla passione dei volontari dell’associazione "La Rocca", proprio come ci ha detto il Presidente Giacomo Severi.

Inoltre una ricerca, condotta anche grazie alla collaborazione dell’Associazione culturale "La Rocca", sembra aver individuato il vero ponte dipinto da Leonardo Da Vinci nel quadro La Gioconda, infatti nuovi documenti e fotografie attuali ci dicono che si tratta del Ponte Romito di Laterina.