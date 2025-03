Il Casentino pensa già ai playoff. Viciomaggio e Subbiano da playout

La Sansovino non fa sconti. La squadra di Chini nonostante la matematica certezza del salto in Eccellenza non ha lasciato il campo agli ospiti dell’Alleanza Giovanile Dicomano. Allo stadio Le Fonti gli arancioblù passano dopo soli 11’ con il solito Vasseur per poi venire ripresi al 28’ dai fiorentini con Giordani. Un punto che non cambia nulla per i savinesi, un punto che per i fiorentini vale in chiave piazzamento playout.

Il Casentino Academy passa senza misure sul campo del retrocesso Torrita (3-1) e tiene attiva la forbice dal quinto posto. I ragazzi di Bonini al momento volerebbero in finale visto che la quinta è distante 12 punti. Quinto posto che per la cronaca è del Montagnano autore di una bella vittoria casalinga contro il Fiesole. I torelli di Giusti passano in rapida sequenza con le reti di Parretti e Torzoni tra il 23’ e il 24’.

Per l’Alberoro arriva invece un pari davanti al proprio pubblico contro il Luco al termine di 90’ chiusi sul punteggio di 0-0. Stesso risultato tra il Subbiano di Guidotti e il San Piero a Sieve. I padroni di casa ad ogni modo masticano amaro perchè ad oggi sono scivolati in zona playout con i loro 30 punti e devono fare attenzione a non perdere ulteriori posizioni visto che l’Alleanza Giovanile insegue a una lunghezza di distanza.

Passo falso del Viciomaggio in casa dell’Audax Rufina. Celli apre le danze dopo soli 3’ per i locali, Fei pareggia su rigore poco dopo ma Sitzia e Minischetti nella ripresa chiudono i giochi. Per il Viciomaggio adesso occorre tenere lontana la forbice prima di pensare agli spareggi. Nell’ultimo turno casalingo servirà la miglior prova della stagione anche perchè i biancoverdi dovranno vedersela contro il Subbiano in un playout anticipato per certi versi.

Da segnalare tra i risultati di giornata il pareggio tra la Settignanese e la Chiantigiana per 1-1 oltre alla vittoria in trasferta del Pienza per 2-0 sul campo del Pontassieve. A 90’ dal termine della stagione quindi la Sansovino è in Eccellenza, il Casentino in finale playoff mentre Audax Rufina e Fiesole alla semifinale unica visto la forbice tiene fuori il Montagnano. In coda al gruppo tutto da definire l’allineamento della griglia con Chiantigiana, Subbiano, Alleanza Giovanile e Viciomaggio certe di dover proseguire il proprio cammino.