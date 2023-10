Il bosco in festa con Coldiretti. Il confronto al teatro Dovizi: "Grandi opportunità di lavoro"

BIBBIENA

Inaugurato l’evento "Bosco in festa" a Bibbiena: al via la tre giorni tra mercatini ed eventi culturali nel rispetto del bosco e della biodiversità. La manifestazione continuerà fino a domani e ha accolto tantissime classi delle due scuole del Comune per le attività di educazione ambientale. "Abbiamo pensato a questo momento con la finalità di divulgare un nuovo modo per parlare del bosco e della filiera de legno Made in Italy – ha spiegato il presidente di Coldiretti Arezzo Lidia Castellucci - sarà un’occasione di confronto con i rappresentanti delle istituzioni, con gli agricoltori, gli operatori forestali, i cittadini e i media con l’obiettivo di promuovere l’intero settore. Nella tre giorni verrà data promozione al ruolo dei custodi del bosco e quindi degli operatori del settore, inoltre sarà valorizzato il settore forestale come elemento strategico dell’economia circolare".

Stamani dalle ore 10 al teatro Dovizi "I custodi del bosco e la filiera del legno", tavola rotonda condotta dal capocronista de La Nazione di Arezzo Federico D’Ascoli. A confronto studiosi, esperti del settore, enti ed istituzioni oltre alla rappresentanza nazionale, regionale e provinciale di Coldiretti.

Sempre nel pomeriggio alle 18 al bar Le Logge in piazza Tarlati ci sarà una degustazione delle eccellenze di Campagna Amica per l’agri aperitivo e serata in musica con Il Porto Dj set.

Domani è il giorno della festa a partire dalle 9:30 con la sfilata dei mezzi agricoli con inizio dal centro commerciale Casentino e arrivo a piazzale della Resistenza e dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare in piazza Tarlati il Mercato di Campagna Amica per gli acquisti a km zero. Dalle 10 alle 18 al Chiostro di San Lorenzo mostra micologica, mostra pomologica e presenza dello sportello micologico dell’Asl, nella piazzetta Poltri “Sole nel bosco” in collaborazione con il Centro Italiano della Fotografia D’Autore, mostra collettiva della masterclass “Ivano Bolondi” a cura del regista fotografo Lorenzo Cicconi Massi. Alle 10:30 da Piazza Tarlati partirà la camminata “Passeggiando nella natura organizzata da Uisp, per tutta la giornata sarà possibile visitare l’esposizione dei mezzi agricoli, dalle 15 sempre a cura della Uisp ai giardini della bocciofila invece inizieranno i “Giochi di una volta” per grandi e piccini, dalle 16 in piazza Tarlati musica e folklore con il gruppo sbandieratori e musici.