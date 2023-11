Il Book Festival celebra Massini. Stasera premio allo scrittore. Domani è già sold out per Leo

di Luca Amodio

Brilleranno sul palco della galleria Furio del Furia nei prossimi giorni due delle stelle per eccellenza del Book Festival: Stefano Massini (nella foto) ed Edoardo Leo. Due serate da sold out in cui il pubblico ha fatto a gomitate per accaparrarsi i biglietti per assistere alle due serate, la prima stasera alle 21 con lo scrittore e drammaturgo fiorentino a cui tra l’altro verrà assegnato il premio Book Festival 2023 che negli anni passati è andato Marino Bartoletti, Serena Dandini e Paolo Jannacci. Massini porterà in scena un monologo ad hoc per il festival con tanto di musica che accompagnerà le sue parole, le stesse che lo hanno reso celebre e apprezzato sul piccolo schermo. Domani sarà invece la volta di Edoardo Leo, Nembo Kid in Romanzo Criminale, poi vincitore del David Giovani nel 2015 con il film "Io e la Giulia" e ancora icona della trilogia di "Smetto quando voglio", tanto per citare alcune dei suoi film più celebri che lo hanno reso tra gli attori più popolari degli ultimi anni, senza dimenticare "18 regali", la "dea fortuna", "Perfetti sconosciuti" e "Tutta colpa di Freud". Un successo non soltanto come attore ma anche come regista testimoniato dai numeri record di "Lasciarsi un giorno a Roma" che è ad oggi il film più visto su Sky ma che ha spopolato anche su Netflix dove è rimasto nella top 10 per settimane. La serata con Leo è già sol dout.

Inizia così la terza settimana del Book Festival che porterà nel paese del Carnevale anche Paolo Giulierini, direttore del Mann di Napoli, Maurizio De Giovanni, penna de Il commissario Ricciardi e de I bastardi di Pizzofalcone fino al gran finale con Paolo di Paolo e Veronica Raimo nel fine settimana. Ad ora coloro che hanno preso parte al festival dei libri sono oltre 1800 che negli ultimi due fine settimana si solo lasciati immergere nell’atmosfera fiabesca della kermesse che aveva preso il via venerdì 3 novembre con Neri Marcorè che nel suo spettacolo veva preso in braccia la chitarra suonando da Gaber a De André, fino a Guccini e Bennati, in una serata di risate ma anche di spunti di riflessione. Grande successo anche per gli appuntamenti dell’ultima settimana con Erri de Luca, Francesco Piccolo, Tiziana Scarpa e Edoardo Nesi che in pochi giorni avevano portato a un tris di vincitori del premio Strega.