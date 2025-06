I volontari della Misericordia al Santuario

CHIUSI DELLA VERNA

I volontari della Misericordia saranno per tutta l’estate al santuario della Verna per garantire assistenza ai tanti pellegrini che arriveranno in Casentino. Tra giugno e ottobre verrà allestita una postazione di emergenza territoriale per garantire un’immediata assistenza. L’esperienza vedrà coinvolti anche i volontari della Misericordia di Bibbiena, oltre a quelli in arrivo da tutta la Toscana. La Federazione delle Misericordie della Toscana, in sinergia con il coordinamento delle Misericordie di Arezzo, ha infatti rinnovato un progetto che finalizzato ad allestire una postazione di emergenza territoriale per garantire pronta assistenza ai bisogni sanitari dei pellegrini da giugno fino ad ottobre. Ci sarà un’ambulanza tutti i giorni dalle ore 8 alle 20 che andrà a coprire ogni necessità di salute per le tante persone che in estate affollano il santuario. L’iniziativa vedrà coinvolti anche i volontari della Misericordia di Bibbiena (nella foto il governatore Gabriele Conticini) da sempre impegnati per dare una risposta concreta alle esigenze del proprio territorio con il solito spirito di servizio.

Il servizio coinvolgerà volontari delle Misericordie di tutta la Toscana in possesso di attestati di livello avanzato e di guida dei mezzi di soccorso in emergenza che, dopo aver fornito la propria disponibilità, verranno coordinati dalla federazione regionale e potranno alloggiare gratuitamente in un appartamento a poca distanza dal santuario della Verna, unendo così a questa importante occasione professionale anche una sorta di " "vacanza di servizio" in un luogo di grande spiritualità come è la comunità francescana.