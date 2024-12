I sogni spezzano nel presepe l’ultima barriera

Il Natale porta con sè le luci della festa, ma accende un faro anche sul buio di chi non ce la fa, di chi si arrende. Trasforma in fiamma la scintilla della solidarietà. Non tutto accade per Natale ma quando la festa viene e si raggiunge un traguardo che sembrava lontanissimo, è come fare centro due volte. Perchè la "lezione" di Morgana ci inchioda al valore dell’umanità. E costringe a mettere da parte le luci della festa, almeno per un momento, e a fare i conti con i mille disagi, pregiudizi e giudizi che appesantiscono la fatica della salita. Su, per i tornanti della vita. Morgana ha vinto la sua battaglia per un ascensore che la restituisce l’autonomia negli spostamenti da casa. E ha vinto con l’aiuto di tutti.