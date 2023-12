I soci del Rotary Club Arezzo volontari alla Mensa Caritas

Arezzo, 4 dicembre 2023 – “Da anni ormai si è creato questo ottimo rapporto tra il nostro Club e la Caritas aretina, attraverso il servizio che prestiamo presso la mensa di San Domenico, un evento che non è solo di soddisfazione generale per la realizzazione di un service decisamente rotariano nello spirito, ma che costituisce per ognuno di noi anche un importante e emozionante momento di condivisione e dialogo”.

Sono parole del presidente del Rotary Club Arezzo, Marco Genalti, a commento della serata venerdì, nel corso della quale proprio il Rotary Club Arezzo è sceso in campo ancora a fianco delle persone in difficoltà, e ha offerto e servito la tradizionale cena ai frequentatori della Caritas diocesana di San Domenico ad Arezzo.

I soci del Club hanno infatti preparato e poi distribuito il pasto serale agli ospiti della Mensa diocesana, in collaborazione con la Caritas aretina. Insieme ai numerosi soci volontari rotariani sono stati presenti e attivi anche una delegazione dei giovanissimi dell’Interact, che hanno partecipato con entusiasmo dimostrando una grande sensibilità per i più bisognosi.

Dal canto suo Davide Papaianni, responsabile dell’Ufficio pastorale della Caritas Diocesana ha sottolineato che “con il Rotary Club Arezzo abbiamo un dialogo aperto, solido e davvero positivo, visto che il Club interviene quando si manifestano le varie necessità per chi ha bisogno.

Da parte nostra ovviamente vi è grande soddisfazione per questo rapporto che va avanti ormai da anni con una collaborazione positiva e utile per la promozione di una migliore qualità della vita delle persone in difficoltà che noi con la nostra mensa assistiamo quotidianamente”.