I sindacati: "L’azienda difende i controllori"

Gli autisti ricordano che da contratto, possono vendere i biglietti solo quando ritengono che l’operazione possa avvenire in sicurezza.

"Ciò significa che, se anche il bus è fermo ma si trova in mezzo al traffico oppure, se il prolungamento della sosta potrebbe creare disagi, possiamo espletare questa attività in un altro momento. Ciò detto ci chiediamo anche quale sia il nostro ruolo. Se non siamo credibili neppure per queste situazioni come possiamo continuare a vendere i biglietti? Abbiamo rappresentato la questione all’azienda che però ha concordato con l’operato dei controllori".