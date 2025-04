I sapori e i saperi del Casentino. Alunni alla scoperta del bosco

I sapori e i saperi del Casentino in scena con i bambini delle scuole che hanno scoperto il mondo delle castagne. Il centro polivalente del Comune di Ortignano Raggiolo ha ospitato l’evento finale di un progetto che, promosso dalla cooperativa Connessioni in collaborazione con l’associazione Noidellescarpediverse, era finalizzato a coinvolgere le giovani generazioni per tramandare le più tipiche tradizioni locali.

L’iniziativa ha coinvolto, nello specifico, gli alunni della scuola primaria di San Piero in Frassino che sono stati accompagnati alla scoperta del mondo della castagna e della castagnatura attraverso un percorso tra più fasi che ha preso il via con un primo incontro con un produttore, è proseguito con un ciclo di laboratori teatrali ed è terminato con la messa in scena di uno spettacolo per genitori, insegnanti e comunità locale per un momento di condivisione e valorizzazione del patrimonio culturale. Gli alunni hanno potuto scoprire il valore che la castagna ha ricoperto, nei secoli scorsi, per il territorio e per la comunità, essendo sia alla base dell’alimentazione che motore dell’economia, andando ad approfondire tutta la filiera che parte dal bosco e arriva alla produzione della farina. Samuele Boncompagni, autore e attore dei Noidellescarpediverse, ha poi tenuto un ciclo di laboratori teatrali finalizzati a stimolare la creatività e l’espressività per scrivere una fiaba ispirata a questo frutto che è stata messa in scena in un partecipato incontro conclusivo.

Il pomeriggio, aperto dai saluti del sindaco Emanuele Ceccherini, ha permesso di vivere un bel mix tra cultura, territorio e partecipazione con cui i giovani alunni si sono sentiti, veramente, custodi del loro territorio e delle loro radici.

A rendere l’evento conclusivo ancor più speciale ha contribuito uno spettacolo promosso dalla cooperativa Oros, dove lo stesso Boncompagni ha indossato i panni dell’esploratore di storie per far vivere un viaggio teatrale tra racconti, leggende e aneddoti legati al mondo dei boschi e della castagna.

So.Fa.