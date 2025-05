I ragazzi del corso musicale del Dovizi di Bibbiena si aggiudicano il primo premio al concorso nazionale “Scuole in musica”

Arezzo, 21 maggio 2025 – L’orchestra del corso musicale dell’Istituto Dovizi di Bibbiena composta da 46 elementi tra ragazze e ragazzi del corso musicale scolastico, si sono aggiudicati il primo premio assoluto al concorso nazionale “Scuole in musica” che si è svolto a Verona.

Si parla di una manifestazione che, ogni anno, raccoglie oltre 12 mila studenti provenienti da tutta Italia a conferma del crescente interesse e l’importanza della formazione musicale all’interno del sistema educativo italiano.

La manifestazione, giunta alla nona edizione, è organizzata dalla Talent Music School con il patrocinio del Comune di Verona, e si rivolge ai giovani musicisti delle scuole primarie e secondarie italiane, nonché ai corsi di base dei conservatori di musica.

I docenti del Dovizi di Bibbiena che hanno preparato e accompagnato il gruppo in questa bella manifestazione sono Antonio Fiorentino (chitarra), Edoardo Benucci (pianoforte), Maria Chiara Belardi (flauto) e la coordinatrice Anna Tenore (violino).

I ragazzi e le ragazze hanno partecipato a ben 17 esibizioni e per la categoria orchestra hanno ricevuto il punteggio più alto a livello nazionale. La Dirigente Alessandra Mucci commenta: “Una grandissima soddisfazione aver ricevuto questo premio che riconosce l’impegno di una scuola che da più di venti anni si impegna nell’insegnamento fondamentale della musica per la formazione dell’individuo e degli adulti di domani.

Il corso musicale è stato istituito nell’istituto Dovizi di Bibbiena nel 2006, dopo un percorso di sperimentazione di circa cinque anni precedenti. Gli strumenti che qui vengono insegnati sono chitarra, pianoforte, violino, flauto traverso.

Negli anni scolastici il corso ha sviluppato e incrementato le attività progettuali e le partecipazioni a rassegne, concerti, eventi artistico- musicali. Oltre alla partecipazione in vallata a numerose manifestazioni, il corso musicale prevede la partecipazione a concorsi in varie località d’Italia (Verona, Livorno, Napoli, Roma), dove gli alunni si sono sempre distinti per qualità e preparazione e hanno ricevuto anche molti premi.

La cosa molto bella sono anche le numerose collaborazioni tra le classi strumentali affini con il liceo musicale, realizzando una serie di eventi musicali in gemellaggio con il Liceo Musicale Petrarca di Arezzo, diventati un appuntamento costante negli ultimi anni”.

I ragazzi che hanno partecipato a questa bella esperienza si sono detti emozionati e alcuni hanno parlato di questa opportunità offerta dalla scuola come della “più bella esperienza dei tre anni delle medie”. La docente Anna Tenore ha spiegato: “Dietro a questo risultato ci sono mesi di duro lavoro, ma anche si amicizia, di gioia nel lavorare e trovarsi e ritrovarsi insieme nella musica.

Si tratta di un progetto a lungo termine che aiuta i nostri ragazzi e ragazze a sviluppare non solo la gestualità fine, ma anche tante altre competenze utili alla loro vita futura”. L’Assessora alla Pubblica Istruzione Vittoria Valentini commenta: “Come amministratore di questo comune con delega alla scuola devo dire che non esiste un momento più bello di questo nel quale si festeggiano dei giovanissimi che con entusiasmo e duro lavoro, hanno raggiunto un risultato di grande valore per tutti noi.

La scuola che vogliamo è proprio questa, una scuola impegnata a far vivere esperienze formative e trasformative che possano lasciare un segno profondo nei cuori di questi meravigliosi studenti. Oggi è un giorno di festa per tutta la nostra comunità che può contare su una scuola che si impegna ogni giorno in percorsi educativi di altissima qualità.

Grazie alla dirigente, grazie di cuore ai docenti e soprattutto a questo gruppo di studenti e studentesse che hanno portato sul palco anche un po' delle nostre speranze”.