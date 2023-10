I primi 100 anni dell'Automobile Club Arezzo: Mennini: "Siamo parte della storia"

"Cento anni di Automobile Club Arezzo", è stato presentato ieri, al Palazzo della Fraternita dei Laici, in Piazza Grande, il volume, scritto da Enzo Roncolini, dedicato al centenario dell’ente. "Sin dal 1923 ad Arezzo l’Aci ha rappresentato un punto di riferimento per il mondo dell’auto e degli aretini. E’ nato per promuovere l’automobile ed il suo utilizzo quando le strade erano in prevalenza sterrate e bianche e l’auto era ancora un bene di pochi, ha quindi accompagnato gli aretini in tutte le fasi dello sviluppo del capoluogo e della provincia" spiega il presidente Bernardo Mennini (nella foto). L’Aci c’era quando Arezzo viveva il suo boom economico con la crescita esponenziale del numero di auto in tutta la provincia, c’era quando il settore orafo stava crescendo incredibilmente rendendo il capoluogo la "regina dell’oro" nel mondo. Il libro racconta questo. Come l’Aci sia stato a fianco degli aretini lungo 100 anni. Immagini, storie che parlano del mondo sportivo, alla via associativa, tra gite, concorsi ed eventi vari. Della collaborazione con il Comune per lo studio e la fattibilità di una migliore circolazione urbana e parcheggi, era il 1963, la collaborazione durò fino al 1977. I numerosi eventi organizzati sulla sicurezza stradale, altri per i disabili. Cento lunghi, ed intensi, anni che hanno lasciato un significativo segno. "Celebrare i 100 anni dell’Automobil Club di Arezzo è un evento unico, irripetibile e assolutamente straordinario. Ho l’onore di presiedere l’ente in concomitanza con questa ricorrenza così importante" continua Mennini. Che conclude: "L’Aci di Arezzo è fatto di una storia gloriosa, ed oggi continua ad essere una realtà viva e pulsante per tutti gli automobilisti".