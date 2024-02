I parlamentari Costa e Marattin in città. Dibattito aperto su fisco e giustizia

"Insieme si può", questo il titolo del tour dell’Italia che Luigi Marattin, deputato di Italia Viva ed Enrico Costa, deputato di Azione, hanno iniziato dallo scorso autunno in Italia per discutere di due temi nei quali sono tra i massimi esperti a livello nazionale: Fisco e Giustizia. Ad Arezzo il dibattito si terrà lunedì 26 febbraio alle 18 nella sala della Borsa Merci, in Piazza Risorgimento; modererà il dibattito Federico D’Ascoli, capo servizio de "La Nazione" Arezzo. "Da quando abbiamo lanciato questa idea siamo stati raggiunti da un impressionante numero di richieste da ogni parte d’Italia (e persino tre da comunità di italiani all’estero) - commentano i due deputati - segno della grande voglia di una politica dei contenuti e del fatto che i due temi che affronteremo rappresentano le basi della civile convivenza del nostro Paese". Gli organizzatori dell’incontro, Lucia Cherici e Gianni Ulivelli, spiegano: "Insieme si può" significa molte cose. Fisco e Giustizia sono argomenti strettamente legati perché riguardano interessi di tutti i cittadini. Le dinamiche che abbiamo osservato in questi mesi non scalfiscono l’impegno dei due deputati fondato sui temi concreti che richiamano ad una impostazione liberale che loro stessi esprimono ogni giorno nell’attività parlamentare".