"I nostri dipendenti non sono poliziotti"

"Non dirò ai miei ragazzi di fare i gendarmi". Stefano Cecconi, proprietario della gelateria di via Madonna del Prato che porta il suo nome, non ha dubbi. Il suo personale ha ben altri ruoli da ricoprire che non siano di vigilanza al di furoi del locale. "La sorveglianza all’interno della gelateria è compito nostro, e lo adempiamo seguendo gli obblighi del caso, a partire dalla copertura assicurativa e dal monitoraggio con le telecamere. Qualcosa che oggi è ormai scontato e che serve alla tutela di tutti". La Cremeria Cecconi, che da ormai qualche mese è in fase di ristrutturazione, è infatti già dotata di un impianto di videosorveglianza e di allarme. Quello che a Stefano preme sottolineare, è che "non si può essere responsabili di ciò che succede davanti alla propria attività. Già paghiamo per poter occupare il suolo pubblico. Adesso dovremmo anche ricoprire un ruolo di sorveglianza che non è nostro?". Il problema si pone soprattutto in termini di personale: "I titolari non possono essere all’interno della propria attività a vigilare 24 ore su 24. Dovremmo delegare un ruolo di responsabilità sulla sicurezza a dipendenti che in molti casi sono ragazzi e ragazze giovani, che hanno già ruoli importanti da gestire". La formazione di cui parla il decreto ha poi un costo: "E’ già difficile trovare personale idoneo al servizio. Noi lo abbiamo e ne siamo fieri, ma non possiamo chiedergli di lasciare il bancone per gestire cosa succede in strada". La fortuna della Cremeria Cecconi, ammette il proprietario, è anche quella di una splendida posizione ben sorvegliata e frequentata da una clientela tranquilla di famiglie e bambini.