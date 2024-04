I mercanti senza scrupoli sul pelo di Fido

Chi non vorrebbe avere in casa un tenero cucciolo visto in foto sul web senza troppe complicazioni e a un prezzo conveniente? Con questa prospettiva molte persone entrano in contatto con i trafficanti internazionali. Si tratta di un business che non risparmia neppure la nostra provincia, come dimostra l’operazione dei vigili urbani all’uscita del casello autostradale: ai trafficanti senza scrupoli non importa se i cani nati da poche settimane finiscono in buone mani o meno. Gli animali vengono stipati in furgoni e bagagliai e trasportati per distanze enormi. Questo commercio è in mano a gruppi organizzati dell’Est che importano gli animali e li smerciano attraverso una rete di venditori compiacenti oppure direttamente. Una catena da spezzare sul pelo di Fido.