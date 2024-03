I giovani e l’utilizzo consapevole di internet. Cyberbullismo, truffe e uso delle foto

Un percorso che aiuti i giovani all’utilizzo di internet, conoscendone non solo le opportunità ma anche i tanti e possibili pericoli. Giovani e utilizzo delle nuove tecnologie è un binomio importante che ha bisogno però di essere monitorato con attenzione, organizzando spazi di qualità in termini di formazione ed informazione. Per questo, l’IC Cesalpino di Arezzo, domani promuove un incontro con il massimo esperto del settore in Italia, il generale Piero Fontana, specializzato in sicurezza informatica. "A lezione" più di cento bambini: tutte le classi quinte della scuola primaria Pio Borri e Gamurrini in presenza, Leonardo Bruni in videoconferenza. "La messa in guardia sull’uso dei social media e sulla salute mentale dei giovani si fonda sul fatto che i social possono contribuire a generare insoddisfazione del corpo, disturbi alimentari, confronto sociale e bassa autostima, specie tra le adolescenti" ricorda la dirigente scolastica Sandra Guidelli. Fontana incontrerà i ragazzi dell’IC Cesalpino, alcuni molto bravi nell’uso della tecnologia, ma spesso senza l’adeguata consapevolezza, portando la sua esperienza di esperto e comunicatore, offrendo una serie di esempi di rischi dal cyberbullismo, alle truffe, dall’uso smodato delle foto e dati personali, alle fake news.