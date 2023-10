I Dido Electric . Live Performer in arrivo al Principe

La Discoteca Principe propone una serata di musica e festa il prossimo sabato 7 ottobre. In arrivo una cena spettacolo di ritmo, melodie travolgenti e divertimento sfrenato grazie ai talentuosi Dido Electric Live Performer.

I Dido Electric Live Performer sono un gruppo di artisti e musicisti di talento che sanno come far scatenare il pubblico. A capo del gruppo c’è Alessandro Dotti in arte Dido, un maestro del far festa e animare le serate. Con la sua energia contagiosa e la sua passione per la musica, Alessandro è pronto a far ballare il pubblico per tutta la cena. Ma non sarà da solo a far brillare la serata.

Al suo fianco per tutti i sabati che verranno, il popolo del Principe potrà godere delle performance di altri artisti straordinari, tra cui: Enrico Giovagnola al sax, Simone Baldini Tosi voce, chitarra e violino, Leo Magro dj, Mr. Leo dj, Diletta Landi voce e violino, Itaiata de Sa alle percussioni e molti altri. I Dido Electric Live Performer, sono pronti a far ballare e divertire il pubblico come mai prima d’ora. Appuntamento sabato al Principe.