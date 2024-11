“I Cammini dell'Acqua. Al via il bando di Publiacqua

Arezzo, 13 novembre 2024 – Ha preso il via ieri l'edizione 2024 del Bando di Publiacqua “I Cammini dell'Acqua” aperto a Comuni, Enti Locali, Associazioni e soggetti senza scopo di lucro che hanno quale oggetto la valorizzazione e protezione del patrimonio ambientale e naturale. Il bando va quindi a sostenere progetti specifici di varia natura ma che hanno in comune l'obiettivo di essere finalizzati a contribuire allo sviluppo di una cultura responsabile della risorsa idrica. Questo attraverso la valorizzazione e la fruizione di luoghi di interesse naturalistico e paesaggistico come fonti, sorgenti e torrenti, ma anche di luoghi legati ad elementi culturali, sociali e di folklore locale pertinenti dalla presenza dell'acqua. “Con questo bando - ha commentato il presidente di Publiacqua, Nicola Perini - diamo continuità a un impegno concreto verso i nostri territori, con particolare attenzione a quelli montani. Realizzando nuovi sentieri e mantenendo quelli esistenti, possiamo valorizzare il patrimonio naturale, promuovere un turismo di prossimità e garantire il presidio e la protezione del territorio.” Per l'edizione 2024, Publiacqua ha stanziato un totale di 100.000 euro, con un massimo di 10.000 euro per progetto.

Le candidature saranno accettate fino alle ore 24:00 del 6 dicembre 2024, ei progetti finanziati dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2025. Le attività proposte possono essere già avviate al momento della presentazione, purché non siano ancora concluse. Nelle edizioni precedenti (dal 2021 al 2023) Publiacqua ha sostenuto 29 progetti attraverso l'erogazione di oltre 238 mila euro. "I Cammini dell'Acqua" offre quindi un contributo economico per la realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e la ristrutturazione di sentieri, inclusa la segnaletica. Sono previste anche attività collaterali per incentivare il turismo naturalistico e l'escursionismo, come la pubblicazione di cartografie e materiali informativi sui sentieri, sia in formato cartaceo che digitale, e l'organizzazione di eventi come visite guidate per esplorare le bellezze naturalistiche.

Per accedere al bando è necessario compilare la form sul sito di Publiacqua. I progetti devono riguardare uno dei 46 Comuni dove Publiacqua opera e rispettare i requisiti previsti dal bando. Inoltre, per promuovere i progetti sostenuti, Publiacqua ha lanciato il sito www.camminidellacqua.it, una piattaforma dove sono raccolti i percorsi nati o migliorati grazie al sostegno del bando. Il sito è aperto a segnalazioni di appassionati di trekking che desiderano condividere nuovi cammini.