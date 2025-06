I 50 anni del museo di Fraternita. Un weekend di spettacoli e storia

Le celebrazioni per i 50 anni del Museo Civico della Fraternita di Foiano segnano un primo sold out in entrambi gli appuntamenti previsti. L’iniziativa, dal titolo "Incontri culturali, convegni, concerti e letture musicali", è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale e propone un percorso di riscoperta dell’identità e della memoria del territorio attraverso conferenze, concerti, spettacoli e presentazioni di libri, coinvolgendo storici dell’arte, musicisti, scrittori, studiosi e cittadini.

Il pubblico ha gremito la sale del museo per assistere alla conferenza dell’archeologo Paolo Giulierini, già direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dal titolo "Foiano etrusca e romana, tra archeologi e antiquari". L’intervento ha guidato i presenti in un affascinante viaggio attraverso le radici storiche di Foiano, legando i reperti conservati nel museo a una narrazione più ampia sull’identità del territorio.

Il giorno dopo la musica ha preso il posto della parola con l’elegante concerto per flauto e arpa del Duo Arcadia, composto da Raffaele Bifulco e Carla They. "È stato emozionante vedere una partecipazione così ampia. Il Museo Civico della Fraternita è una parte fondamentale della nostra identità collettiva", ha confermato il sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci. "Questo primo weekend di eventi ha confermato quanto la comunità sia legata al museo, riconoscendolo non solo come custode di memoria, ma anche come luogo attivo di cultura, incontro e riflessione. È un segnale importante: i cittadini rispondono quando sentono che la cultura li rappresenta. Stiamo entrando in un’estate ricca di appuntamenti, e il successo di queste prime giornate ci dà grande entusiasmo".

Il Museo Civico della Fraternita è una delle istituzioni culturali più significative del territorio, non solo per il valore delle collezioni custodite, ma anche per il suo ruolo attivo nella promozione della cultura locale. Il comune ha scelto così di festeggiare i 50 anni con un articolato programma di eventi culturali, che si svilupperanno lungo quattro weekend nei mesi di maggio, giugno, agosto, settembre e ottobre. "Il Museo di S. Eufemia, con la sua storia e le sue collezioni, racconta Foiano e i suoi valori", commenta l’assessore alla cultura Riccardo Reali. "Con questo programma vogliamo rendergli omaggio e, allo stesso tempo, rilanciarlo come spazio vivo, aperto a tutti".

