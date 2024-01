Help desk informatico a tempo indeterminato

1 ADDETTO ALL’INFORMAZIONE

Si cerca help desk informatico per supporto tecnico per gli utenti utilizzatori del software per gestione dei corsi nelle scuole private, centri di formazione, accademie, in particolare scuole di lingue e musica. Redazione della documentazione e successivamente attività di formazione online per i clienti che iniziano l’utilizzo del gestionale e per chi attiva nuovi servizi. Sede Sansepolcro. Preferibili esperienze pregresse di lavori in team e/o a contatto con il pubblico per sapersi interfacciare e relazionare in modo adeguato con i clienti ed i colleghi ed avere buone capacità relazionali. Possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Codice: AR-210427 Scadenza: 8 gennaio.