Gusto dei Guidi a Poppi 2: Si sfidano le cantine storiche e i vini toscani

POPPI

Dal 25 al 27 di agosto si rinnova a Poppi l’appuntamento con il Gusto dei Guidi, festival del vino giunto alla XXV edizione. Nelle suggestive cantine storiche del borgo sarà possibile degustare l’eccellenza dei vini toscani. Sono aperte le iscrizioni per la cena inaugurale de "Il Gusto dei Guidi" in programma domani sera e che quest’anno si terrà nella splendida cornice del centro storico, via Cavour, con la collaborazione del ristorante LaQuolina di Andrea Cecconi.

Si tratta di una manifestazione che si occupa della promozione della cultura legata alla degustazione di vino. Ospite indiscusso della manifestazione è il vino di Toscana, che trova ampio spazio all’interno della suggestiva atmosfera del borgo medievale di Poppi.

Il Gusto dei Guidi nasce nel 1996 come manifestazione divulgativa ed espositiva del panorama enologico Toscano, dal 2006 i visitatori possono assistere anche ad un concorso unico in Toscana, riservato alla categoria IGT Toscana Rosso che da quest’anno apre le porta anche ai vini IGT rosati e Metodo Classico e Charmat.Il concorso si articola in una serie di commissioni di selezione composte da degustatori ufficiali Ais.