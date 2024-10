Guanti e sacchetti per pulire piazze e vie

Il Comune aderisce anche quest’anno all’iniziativa di Legambiente Puliamo il mondo. L’appuntamento è per sabato 26 ottobre in piazza Tarlati a Bibbiena alle ore 15.30 e in piazza Garibaldi a Soci alle 16.30. Tutela dell’ambiente, cittadinanza attiva, senso di comunità, promozione della pace, rispetto della diversità, giustizia sociale e climatica, torna con questi presupposti la manifestazione nazionale di Legambiente Puliamo il Mondo "Per un clima di pace". La storica campagna di volontariato ambientale per ripulire dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade, piazze, sponde di fiumi e spiagge arriva anche quest’anno a Bibbiena grazie all’interessamento dell’assessorato all’ambiente e all’assessorato alla pubblica istruzione. Per il secondo anno consecutivo l’amministrazione è affiancata in questo progetto dal Gruppo Scart che sostiene l’iniziativa.