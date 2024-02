Gruccia, lunedì al via i lavori per l’installazione di una nuova Tac

Arezzo, 23 febbraio 2024 – Iniziano lunedì 26 febbraio gli interventi per l’installazione della nuova Tac del Pronto Soccorso dell'Ospedale S.Maria alla Gruccia.

I lavori, progettati dall’Azienda Usl Toscana Sud Est, sono stati finanziati con Fondi PNRR, finanziato dall'Unione Europea grazie al NextGenerationEU. «I lavori - spiega il dott. Christian Fraldi, attuale Direttore F.F. della Radiologia - prevedono lo smantellamento della vecchia TAC e l'installazione di una nuova apparecchiatura, dotata di applicativi di intelligenza artificiale che miglioreranno il flusso di lavoro, la qualità e l'accuratezza degli esami di pronto soccorso».

Oltre all'installazione della nuova TAC, l'intervento prevede la sostituzione degli impianti elettrici e il rifacimento di tutta la sala: interventi che si protrarranno per circa 2 mesi fino all'inizio del mese di maggio.

In questo periodo gli esami TAC di Pronto soccorso e quelli per i pazienti interni ed esterni verranno garantiti grazie all'altra apparecchiatura Tac già presente in radiologia.

«Si tratta di un intervento necessario e molto importante – spiega la dott.ssa Patrizia Bobini, Direttrice dell'Ospedale S. Maria alla Gruccia - che renderà più efficienti i servizi erogati dal presidio.

Nel periodo dei lavori tuttavia, a causa della disponibilità di una sola apparecchiatura TAC per l'attività ordinaria e di urgenza, potrebbero verificarsi disagi o ritardi nell'esecuzione degli esami. Confidiamo nella collaborazione di tutto il personale della Radiologia, dei reparti del presidio ospedaliero e dell'utenza e restiamo a diposizione per qualsiasi chiarimento o problematica, in attesa dell'attivazione della nuova macchina e della regolare ripresa dell'attività».