Grandi voci in scena. Sierra e Wagorn star al Petrarca

Nadine Sierra, acclamata come una delle voci più affascinanti del panorama operistico odierno, e Bryan Wagorn, pianista canadese-americano assistente direttore d’orchestra presso il Metropolitan Opera di New York: saranno loro i protagonisti del recital di canto "Grandi voci al Petrarca" in programma stasera alle 20:30 al Teatro Petrarca di Arezzo. La straordinaria musicalità di Sierra, vincitrice del Richard Tucker Award nel 2017 e del Beverly Sills Artist Award del Metropolitan Opera nel 2018, si fonderà con la maestria di Wagorn, già protagonista di produzioni operistiche vincitrici di un Grammy, tra cui "Porgy and Bess" di Gershwin e "Fire Shut Up in My Bones" di Blanchard, in un programma che spazierà da "Ah, je veux vivre" da Roméo et Juliette di Gounod a "Sempre libera" da La Traviata di Verdi, passando anche per la tradizione cameristica spagnola e latinoamericana, tra cui i Cuatro madrigales amatórios di Rodrigo e Melodia Sentimental di Villa-Lobos. Il concerto rientra nel cartellone della Stagione Concertistica Aretina 2025, organizzata con il patrocinio del Comune di Arezzo e il sostegno della Fondazione Cr Firenze, possibile grazie alla Fondazione Guido d’Arezzo e a Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della stagione concertistica della fondazione; con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune (info www.fondazioneguidodarezzo.com, biglietti su www.discoverarezzo.com e in biglietteria al Teatro Petrarca).

"Sono così felice di essere di nuovo in Italia e di vivere per la prima volta l’esperienza di Arezzo insieme al mio caro amico, Bryan Wagorn - dice Nadine Sierra - Siamo impazienti per il concerto e di presentarci a questo adorabile pubblico – speriamo che lo apprezzino e garantiamo un’esibizione indimenticabile! Viva l’Italia!". Il programma musicale del recital offrirà una panoramica su capolavori che attraversano epoche e stili: la prima parte vedrà protagonista la liricità francese con "Depuis le jour" da Louise di Charpentier, per poi immergersi nelle sonorità spagnole dei Cuatro madrigales amatórios di Joaquín Rodrigo. Si prosegue con "Vilja o Vilja" da Die Lustige Witwe di Lehár e La Traviata di Verdi.