Gli incontri dei carabinieri all’Isis Fermi

Bullismo e cyberbullismo. Agli incontri per il progetto formativo dell’Isis Enrico Fermi di Bibbiena sono intervenuti il Capitano della compagnia dei Carabinieri di Bibbiena Domenico Gaudio e il comandante della stazione di Talla Nizar Bensellam Akalay. Le sei classi delle sezioni professionali di Poppi hanno incontrato i militari dell’Arma Gaudio e Bensellam in un confronto diretto sul quadro normativo su bullismo e cyberbullismo, ma anche su droga, e rischi dell’uso di sostanze stupefacenti, dimostrando- testimoniano i professori- grande senibilità. Sono otto invece le classi dell’indirizzo tecnico seguite da Ilaria Bidini, la giovane donna aretina che da anni combatte contro i pregiudizi sulla disabilità, e che per il suo lavoro di sensibilizzazione e attivismo, negli anni, ha ricevuto i riconoscimenti e le congratulazioni del Presidente della Repubblica Mattarella. Il progetto, che ieri ha visto concludersi il secondo incontro con i militari dell’Arma, impegna i ragazzi in una serie di appuntamenti che si concluderanno a fine marzo."Il progetto coordinato dalla professoressa Floriana Falanga- spiegano il preside Maurizio Librizzi e il vicepreside Gianni Vestrucci - nasce dalla collaborazione tra la Regione Toscana e l’Unione dei comuni montani del Casentino. Quest’anno, sono stati portati avanti laboratori per alunni con disabilità, attività di pet terapy, incontri con madrelingua inglese e ben due diversi laboratori sul contrasto al disagio scolastico e al bullismo e cyberbullismo- spiega il dirigente-. Ne raccogliamo i frutti vedendo con quanta curiosità ed interesse i ragazzi partecipano attivamente agli incontri, facendo domande e presentando le proprie posizioni in modo molto interattivo. Ne è venuto fuori un bel confronto".

Serena Convertino