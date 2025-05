Gli apicoltori in sofferenza. La pioggia ha frenato il settore: "Saranno produzioni ridotte"

di Sonia Fardelli

Non è partita bene la stagione per gli apicoltori della vallata. La pioggia abbondante dello scorso mese e le temperature piuttosto basse non hanno consentito alle api di uscire regolarmente alla ricerca di cibo. "Il clima non ha certo aiutato gli apicoltori – dice Roberto Marchesini da tempo nel settore – né per il miele millefiori, né per l’erica e neppure per l’acacia. Non si prevedono grosse produzioni. Nell’ultimo mese c’è stata solo una finestra di bel tempo, per il resto ha sempre piovuto ed anche con temperature basse. Le api non riuscivano a raccogliere il nettare. Adesso le temperature si sono rialzate e si spera che non venga subito una bolla di caldo che faccia seccare tutti i fiori. Purtroppo il clima negli ultimi anni è molto cambiato e non aiuta gli apicoltori che non hanno grossi margini di guadagno. Tanto che i produttori più anziani chiudono sempre perché i figli non vogliono portare avanti questa attività". Un’attività però importantissima per l’ecosistema tanto che anche in è stato scritto un libro "Lammy, l’ape che salvò il mondo".

A realizzare il libro che parla di sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale è stata l’azienda Lam Ambiente e lo ha donato ad alcune classi delle primarie delle scuole del . La consegna è partita dalla scuola di Poppi alla presenza del sindaco Federico Lorenzoni e dell’assessore alla pubblica istruzione Eva Amorosi. Quella del libro è una storia di amicizia e di cura tra un’ape e Alessio, un bambino sordo, come Elia Fiumicelli, l’artista che ha realizzato i disegni. Insieme, comunicando grazie alla danza delle api, riusciranno a salvare la terra. Il testo nasce dalla volontà di raccontare il mondo visto dagli occhi di un essere vivente che non fosse umano e da quello di un bambino sordo che, in questo mondo ormai distrutto, si trova a vivere in isolamento e con mille difficoltà proprio all’interno di una casa in legno. La storia di Lammy è diventata, con l’assenso di Elia, anche la storia di Alessio, un bimbo sordo che è l’unico che riuscirà a capire e comunicare con l’ape che salverà il mondo.

Il libro è stato scritto anche con l’aiuto di Rossana Farini e la consulenza di Gino Cellai, commerciale dell’azienda Lam Ambiente e apicoltore per passione in Vallesanta. Elia Fiumicelli ha scritto ai bambini: "Parlare a voi della diversità e della disabilità è molto importante. Non c’è solo una diversità perché ognuno di noi è diverso. Ognuno è speciale perché è se stesso. Per me la cosa più importante che possiamo fare è aiutarci gli uni con gli altri e vorrei che questo libro fosse un aiuto per tutti noi".