Gli altri 5 interventi in partenza

Ai venti cantieri finanziati dal Pnrr, si aggiungono quelli pagati con le casse del Comune. Cinque interventi, in partenza, costo? Intorno ai 12 milioni di euro. Tra questi ci sono i lavori di riassetto del reticolo idraulico minore presente sulla collina di Castelsecco, il primo lotto di 3 milione e 400, secondi di 600mila euro. Ci spostiamo in centro, partiranno a maggio i lavori di riqualificazione ai giardini Porcinai. Un intervento da 1 milione, di cui si sta tanto parlando negli ultimi giorni. Residenti e negozianti sperano che possa aiutare a ristabilire ordine e tranquillità alla zona. E poi, sempre a maggio partirà il cantiere della Rotatoria di Santa Maria, costo: 600 mila euro. Da aprile inizierà, invece, lo sgombero della vecchia palazzina alla Cadorna per la realizzazione del nuovo centro per l’impiego, un intervento importante del valore di 5 milione e 300. E infine la realizzazione dell’impianto sportivo della scuola media Pier della Francesca; 400mila euro il costo, si parte in estate. A questi si aggiungono i ben noti cantieri di via Fiorentina e del Baldaccio, quest’ultimo sta procedendo, anche se proprio in queste ore ha subito un piccolo arresto. Previsti all’incirca dieci giorni in più sulla tabella di marcia, i lavori dovrebbero quindi concludersi a fine aprile. Motivo? Tubazioni del gas che non erano state segnalate nei sottoservizi.