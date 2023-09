Giusti: "Vogliamo crescere. Vedovini? Lo stimo"

Il nuovo capitano di Porta del Foro, dopo la sfiducia a Lorenzo Casini, è Diego Giusti (nella foto), 45 anni, fin da piccolo nel quartiere della Chimera dove ha fatto tutta la trafila da figurante: nell’ultima edizione era maestro d’arme. Fuori dalla Giostra Giusti è il titolare di un’azienda di onoranze funebri. Ha fatto anche parte a più riprese del consiglio direttivo: dal 2008 al 2011 con rettore Ciarpaglini e poi il ritorno con Felici. Martedì sera la nomina a capitano.

Diego Giusti arriva alla guida della squadra tecnica in un momento difficile di Porta del Foro:

"Questo ruolo – ammette – mi spaventa e mi stimola. Abbiamo infatti un solo anno prima della decadenza di tutti i consigli direttivi dei quartieri per tornare competitivi e cercare di centrare obiettivi importanti nel traghettare il nostro quartiere verso questa scadenza. Ripartire non è facile e comunque non ci saranno grossi cambiamenti, la strada è un po’ quella su cui si è mosso anche Lorenzo Casini che ringraziamo per la dedizione con cui ha datto il capitano. Cercheremo di migliorare ancora e di rimediare le cose che non sono andate bene".

Ci sono altri cambiamenti in vista? "Non siamo ancora scesi nell’aspetto tecnico – spiega il neo capitano Giusti – abbiamo solo deciso come direttivo di riunirci più volte per analizzare tutto con calma e vedere cosa non ha funzionato nel progetto che abbiamo messo in piedi".

C’è davvero interesse per Enrico Vedovini? "È una bravissima persona, lo stimo tantissimo, ma noi abbiamo già un nostro allenatore e i nostri giostratori".

So.Fa.