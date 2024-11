Giovanni Ti Amo e Why Roci a Malpighi Hub

Ritorna la musica al Malpighi Hub, ritorna il salottino più caldo e accogliente di Arezzo, ritornano gli artisti emergenti di tutto lo stivale. Dopo le prime, ferventi settimane inaugurali della stagione invernale, che hanno visto alternarsi le note di Malika Ayane, GattoToro e Nove alle proiezioni dei lavori degli astri nascenti del cinema italiano, Malpighi Sofa ricomincia in pianta stabile nel suo giorno prediletto, giovedì, lo farà stasera 21 novembre alle 21. La star della serata viene questa volta da Caserta, città dove è nato nel 1999 e dove si è formato ascoltando i vinili del padre e formando le prime band liceali. Trattasi di Giovanni Ti Amo, un giovane artista che vede nella noia della provincia una fonte inesauribile di ispirazione; prova ne sono le struggenti canzoni d’amore del suo primo Ep, Dongiovanni, presentato anche sul palco del Mi Ami festival. L’apertura della serata sarà affidata invece a Why Roci, alla costante ricerca di una nuova forma, come si definisce egli stesso. Fiorentino, di Piazza S. Spirito, ha all’attivo due album, Archivio (indipendente, 2021) e Formiche (Shed626, 2024), nonché una consistente mole di singoli. Ingresso a offerta libera.