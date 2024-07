Giovanni Caccamo live. Talento scoperto da Battiato

È stato scoperto da Franco Battiato per poi diventare uno degli artisti più amati e apprezzati nella musica d’autore italiana: Giovanni Caccamo sarà il protagonista del terzo appuntamento con il cartellone estivo della Fondazione Baracchi. Questa sera alle 21, sul palco estivo della Fondazione Baracchi, incontro in musica tra parole e canzoni con Giovanni Caccamo. La serata, intitolata "Parola Tour Acoustic", è in programma stasera nel grande giardino di via Bosco di Casina, a Bibbiena, nella sede della Fondazione. Durante l’incontro in musica, condotto dal giornalista Massimo Orlandi, Caccamo presenterà al piano alcune delle perle del suo repertorio, e non solo. Le proposte musicali si alterneranno anche ai racconti sul suo cammino di artista, gli incontri, le scoperte artistiche e umane: Caccamo ha una grande sensibilità, ma oltre che profondo, riesce anche a essere ironico. L’artista siciliano presenterà anche i risultati di un grande lavoro dedicato a futuro e cambiamento, in cui ha coinvolto 60 giovani famosi e meno famosi, e il cui Manifesto "Manifesto del cambiamento–Parola ai giovani" pubblicato da Treccani, ha avuto la prefazione di Papa Francesco. Caccamo è nato a Modica nel 1990, dopo una significativa gavetta, la sua carriera ha cominciato a decollare dal 2012 grazie anche all’incontro con Franco Battiato che ha saputo valorizzare il suo talento. Nel 2015 ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, e nel 2016 è giunto terzo tra i Big. Autore di musiche per artiste come Elisa, Malika Ayane, Emma Marrone, Francesca Michielin, ha collaborato con artisti come Andrea Bocelli, Patti Smith, Lang Lang, Antony and the Johnsons.