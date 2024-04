Giovani imprenditori di Confcommercio. Paco Mengozzi è il nuovo presidente

Paco Mengozzi è il nuovo presidente del consiglio interprovinciale del gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Firenze e Arezzo. La nomina è arrivata dal neonato consiglio direttivo che andrà a rappresentare i giovani titolari d’impresa del commercio, turismo e settore terziario delle due grandi province della Toscana. Al suo fianco, in veste di vicepresidente, l’empolese Giacomo Forconi titolare della Effe Diligence srl SB, azienda formativa e di consulenza integrata diventata Società Benefit. Realtà che si impegna, quindi, a perseguire finalità di beneficio comune su persone, comunità, territori e ambiente in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Mengozzi - padre di due figli e già alla guida del sindacato - è fondatore dello spazio di coworking We52100 oltre a ricoprire il ruolo di direttore artistico del Men/Go Music Fest. Il popolare "Paco" collabora anche con About Entertainment e Woodworm, etichetta aretina che ha lanciato artisti del calibro di Motta, The Zen Circus La Rappresentante di Lista protagonisti delle ultime edizioni del Festival di Sanremo.